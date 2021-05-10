Юноши Тюменского района охотно идут служить в армию

Большое количество добровольцев из Тюменского района вызвались служить в армии. В текущую призывную компанию планируется отправить около 130 человек. Молодые защитники Отечества будут служить в воздушно-десантных войсках и воздушно-космических силах, военно-морском флоте и войсках национальной гвардии преимущественно Центрального, Западного и Восточного военных округов.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, в прошлом году врачи Областной больницы № 19 обследовали более тысячи юношей и признали годными к военной службе 871 человека – на 10% больше, чем годом ранее. По-прежнему чаще всего у призывников обнаруживают болезни системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения, эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ.

Еще одно важное направление работы комиссариата - розыск граждан, уклоняющихся от военной службы. На начало 2021 года в розыске находится 101 уклонист. На помощь приходят участковые, специалисты миграционной службы, органов местного самоуправления. Совместными усилиями в прошлом году разыскано 87 уклонистов, обеспечено их прибытие на призывную комиссию и отправка в войска. Личные дела семи из них переданы в Следственное управление СК РФ по Тюменской области для принятия решения.

Как сообщил военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Андрей Матвеев, в прошлую призывную кампанию срывов отправок команд на сборный пункт области не было, задание на комплектование выполнено полностью. В период действия режима повышенной готовности весенняя и осенняя призывные кампании проходили с соблюдением всех санитарно-профилактических норм: социальная дистанция, дезинфекция помещений и рук, масочный режим.

Напомним, весенний призыв пройдет до 15 июля 2021 года.