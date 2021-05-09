Косметологи рекомендуют тюменцам обеспечить уход коже в весенне-летний период

Весной уход за кожей лица должен быть сбалансированным и бережным. Это позволит восстановиться после зимних холодов и выглядеть молодо и свежо.
Уход должен включать четыре основных этапа: очищение, увлажнение, питание и защита.
Вернуть коже гладкость и бархатистость помогут сеансы чистки эпидермиса, которые следует подбирать в соответствии с типом кожи и ее состоянием и не увлекаться. Очищение кожи весной должен быть особо деликатным, т.к. даже жирная огрубевшая кожа в этот период очень чувствительна. Поэтому отдавать предпочтение рекомендуется натуральным не агрессивным косметическим средствам, в роли которых отлично зарекомендовала себя домашняя косметика, приготовленная только из натуральных продуктов.
Второй этап – увлажнение. Здесь следует обратить внимание на смену зимнего плотного крема на легкие увлажняющие гелеобразные косметические средства. В их состав должны входить фруктовые кислоты, гиалоурановая кислота, протеины, витамины (А, С, Е) и минералы.
Как рассказала врач-косметолог Областного кожно-венерологического диспансера Алена Ермакова, питать кожу можно с применением домашней косметики, в огромном "арсенале" рецептов которой можно подобрать эффективные питательные составы для кожных покровов любого типа. Овощные, фруктовые, медовые, кисломолочные маски для лица быстро восполнят дефицит питательных веществ и восстановят кожу изнутри.
Также не стоит забывать о восстановлении и поддержании естественного защитного барьера кожных тканей. Для этого следует подбирать косметические продукты, содержащие витамин С, никотиновую и аскорбиновую кислоты, высокие солнцезащитные фильтра с индексом не менее 25, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".
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