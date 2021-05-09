В селе Червишево Тюменского района открыли астрономический сезон

Астрономический сезон открылся в обсерватории "Старая башня", которая находится в селе Червишево Тюменского района и является единственной на территории Тюменской области.

Как рассказал создатель обсерватории Владимир Куракин, в год 60-летия полета Гагарина "Старая башня" выполнила несколько заданий, чтобы получить статус полноценной обсерватории и попасть в каталог международного астрономического союза, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

"Мы приготовили ряд новинок, которые будут наверняка интересны любителям космоса. Обновили наполнение самой башни. На втором этаже сделали экспозицию, посвящённую кино-фото-радиотехнике, сделанной в Советском Союзе. Эта коллекция постоянно пополняется и вызывает большой интерес как взрослых, так и юных посетителей. Кроме того, сделали качественные фото космоса. Таким образом, добавили атмосферности", - отметил он.