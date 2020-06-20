Тюменцы увидят частичное затмение

Частичное солнечное затмение смогут наблюдать жители Тюменской области 21 июня, в день летнего солнцестояния. Закроется часть солнечного диска.

Чтобы увидеть явление без вреда для зрения, необходимо использовать маску для сварки или специальные очки с очень темными стеклами. Простые цветные стекла или солнцезащитные очки не подойдут - можно получить тяжелый ожог органов зрения, пишет ИА "Тюменская линия".

Кольцеобразное солнечное затмение увидят жители Африки, Южной и восточной Азии. В этот день луна полностью войдет в солнечный диск, но останется на достаточно далеком расстоянии от Земли, поэтому не сможет полностью закрыть солнечный свет. Длительность полной фазы затмения составит 38 секунд, при этом ширина солнечного кольца будет незначительной.