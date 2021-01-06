В 2021 году тюменцы смогут увидеть яркие небесные явления

В 2021 году тюменцы могут стать свидетелями ярких небесных явлений, среди которых - кольцеобразное, полное солнечные и полное лунное затмения.

Как утверждают астрономы, полное лунное затмение произойдет 26 мая. Земная тень полностью закроет Луну, и она приобретет сначала красный цвет, а потом полностью скроется на ночном небе. Увидеть это явление смогут жители Австралии, Тихого океана, Восточной Азии, Северной и Южной Америки. Следующее значимое событие ожидается 10 июня – это будет полное кольцеобразное солнечное затмение. Это значит, что Солнце, Луна и Земля выстроятся в одну прямую. Фазу кольцеобразного затмения можно будет увидеть на севере Канады, в Гренландии и на Дальнем Востоке России.

2 августа Сатурн подойдет максимально близко к Земле. В телескопе или через профессиональный бинокль его кольца смогут рассмотреть все жители планеты.

С 10 по 20 августа тюменцев будут радовать Персеиды. Пик метеорного потока ожидается с 12 по 14 августа. Астрономы отмечают, что можно увидеть сотни метеоров в час, сфотографировать их или загадать желание.

Сезон астрономических явлений в этом году завершится 4 декабря. В этот день состоится полное солнечное затмение, но увидеть его можно будет только в Антарктиде, пишет "Moi-portal.ru".