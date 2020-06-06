Под Тюменью откроется астрономическая обсерватория "Старая башня"

В селе Червишево Тюменского района запланировано открытие астрономической обсерватории "Старая башня". Первых гостей начнут принимать с открытием музейно-просветительской деятельности в регионе.

Создатель обсерватории Владимир Куракин отмечает, что к открытию сезона подготовлено несколько новшеств. В частности, будет организована выставка фото- и видеоаппаратуры, в основном сделанной в Советском Союзе. Она станет частью экспозиции, которая уже существует в "Старой башне".

По словам экскурсовода Виталия Угренинова в этом году открытие сезона несколько затянулось, но ничего важного любители астрономии не пропустили. Летом нас ждет противостояние с Юпитером и Сатурном. Это значит, что планеты одновременно будут очень яркими и покажут себя во всей красе. Особенно это относится к Сатурну, кольца которого в противостоянии становятся значительно ярче, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"В октябре ожидается противостояние с Марсом. Все предыдущие противостояния, Марс для нашей широты был низко над горизонтом. Детали его поверхности терялись из-за турбулентных потоков над землей. Но в этом году есть реальный шанс рассмотреть полярные шапки Марса", - поделился эксперт.