Тюменцы увидят сближение Юпитера и Венеры

Если повезет с погодой, 24 ноября тюменцы могут стать сидетелями интересного астрономического явления – сближения Юпитера с Венерой.

По словам астронома-любителя, активиста регионального отделения общероссийской научно-исследовательской общественной организации "Тюмень – Космопоиск" Виталия Угренинова, это будет выглядеть как две яркие звезды, расположенные близко друг к другу.

"Это будет вечером, сразу после заката Солнца на западе. Венера и Юпитер — самые яркие объекты на небе после Солнца и Луны", - рассказал он.

За явлением можно будет наблюдать только при ясной погоде и открытом западном горизонте, так как планеты будут довольно низко, пишет ИА "Тюменская линия".