Тюменцы увидят сближение Юпитера и Венеры

08:16 04 ноября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Если повезет с погодой, 24 ноября тюменцы могут стать сидетелями интересного астрономического явления – сближения Юпитера с Венерой.

По словам астронома-любителя, активиста регионального отделения общероссийской научно-исследовательской общественной организации "Тюмень – Космопоиск" Виталия Угренинова, это будет выглядеть как две яркие звезды, расположенные близко друг к другу.

"Это будет вечером, сразу после заката Солнца на западе. Венера и Юпитер — самые яркие объекты на небе после Солнца и Луны", - рассказал он.

 За явлением можно будет наблюдать только при ясной погоде и открытом западном горизонте, так как планеты будут довольно низко, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: астрономия
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2019