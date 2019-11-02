В тюменской обсерватории завершился астрономический сезон

Около тысячи тюменцев и туристов смогли понаблюдать за звездами в обсерватории "Старая башня" в селе Червишево. Недавно здесь завершился очередной астрономический сезон, рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

"Нам удалось пробудить интерес к астрономии у детей и взрослых, которые приезжали семьями, классами и, благодаря мощным телескопам, наблюдали Луну с ее кратерами и морями, кольца Сатурна, Юпитер, далекие туманности и созвездия", - рассказал создатель обсерватории Владимир Куракин.

В этом году гостям также рассказывали об астрономических объектах, названных в честь выдающихся россиян, среди которых есть и наши земляки: выдающийся учёный Дмитрий Менделеев и писатель Владислав Крапивин. Кроме того, один из астероидов носит имя Тюмения.

В следующем году программа экскурсий в "Старой башне" будет продолжена.