В тюменской обсерватории завершился астрономический сезон

Около тысячи тюменцев и туристов смогли понаблюдать за звездами в обсерватории "Старая башня" в селе Червишево. Недавно здесь завершился очередной астрономический сезон, рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.
"Нам удалось пробудить интерес к астрономии у детей и взрослых, которые приезжали семьями, классами и, благодаря мощным телескопам, наблюдали Луну с ее кратерами и морями, кольца Сатурна, Юпитер, далекие туманности и созвездия", - рассказал создатель обсерватории Владимир Куракин.
В этом году гостям также рассказывали об астрономических объектах, названных в честь выдающихся россиян, среди которых есть и наши земляки: выдающийся учёный Дмитрий Менделеев и писатель Владислав Крапивин. Кроме того, один из астероидов носит имя Тюмения.
В следующем году программа экскурсий в "Старой башне" будет продолжена.
"Звездное небо бесконечно для познания. Даже в пределах Солнечной системы возможны неожиданные открытия. Например, в этом году 20 новых спутников Сатурна обнаружила команда астрономов с помощью наземного телескопа. А дальний космос - это вообще кладезь неизведанного. Так что вполне возможно, кто-то из юных посетителей нашей обсерватории в будущем станет первооткрывателем новых объектов на звёздном небе", - считает Владимир Куракин.
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