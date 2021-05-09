Десятиклассница из Тобольска придумала экологичную зарядку для телефона

Ученица 10 класса тобольской школы № 18 Софья Пьянникова вышла в полуфинал регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в направлении "Современная энергетика". Она выступила с проектом "Лабораторный блок с быстрой зарядкой".

"В отличие от свинцовых аккумуляторов, литий-железо-фосфатные в два раза легче при той же емкости, экологичны и не представляют никакой опасности для человека и окружающей среды при утилизации. Это новое слово в энергетике. Такие аккумуляторы незаменимы для зарядки мобильных телефонов, ноутбуков, плееров, электромобилей, техники и электроники", – отметила школьница.

Софья Пьянникова с этим проектом ранее получила второе место в городском этапе научно-практической конференции "Шаг в будущее-2021" и будет представлять Тобольск на региональном этапе, пишет ИА "Тюменская линия".