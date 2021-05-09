Юные тюменцы могут стать реставраторами

Фото организаторов проекта "Том Сойер Фест"

Школа юного реставратора "Бережок" готовится к открытию в Тюмени. Образовательная программа рассчитана на любознательных детей в возрасте 8-13 лет. Инициаторами открытия школы выступили волонтеры проекта "Том Сойер Фест".

"Мы будем приглашать юных тюменцев и знакомить их, к примеру, с деревянной резьбой. Хотелось бы также провести мастер-классы по столярному делу, керамическим изразцам, домовой росписи и кузнечному мастерству. Ребятам расскажут, как работают с такими материалами. Планируются экскурсии в музей кузнечного ремесла. Школьники также узнают, как восстанавливают старинные дома в Тюменской области силами добровольцев", - поделились волонтеры.

Движение "Том Сойер Фест" недавно начало свою деятельность в Тобольске. Добровольцы хотят спасти дом на улице Мусы Джалиля к 80-летнему юбилею хозяйки. Изба знаменита своими удивительными наличниками. Хозяин дома был мастером по их изготовлению, с душой вытачивал замысловатый узор. Ранее в селе Ембаево Тюменского района волонтеры работали над реконструкцией старинного особняка, пишет "Тюменская область сегодня".