Большинство тюменских сирот воспитываются в семьях

Более 6 тыс. детей-сирот находится на учете в Тюменской области. Из них 95% воспитываются в семьях, и лишь 300 детей - в организациях разных типов.

Из областного бюджета выплачивают ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание. В 2020 году эту меру социальной поддержки приняли 4 тыс. 77 получателей на общую сумму 688 млн 148,85 тыс. рублей.

Вознаграждение за каждого ребенка, предусмотренное приемным родителям, опекунам (попечителям), получили 2 тыс. 771 человек, общая сумма составила 288 млн 633,12 тыс. рублей.

Также были произведены выплаты патронатным воспитателям за выполнение их функций. В 2020 году ее выплатили на общую сумму 167,27 тыс. рублей.

Отметим, детям-сиротам предоставляется благоустроенное жилье. В 2020 году улучшили жилищные условия 381 человек. Работа в этом направлении будет продолжена, на 2021 год предусмотрено финансирование более 500 млн рублей, пишет "Вслух.ру".