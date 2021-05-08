Имиджмейкеры рекомендуют тюменцам носить крупные солнцезащитные очки этим летом

Крупные объемные оправы солнцезащитных очков будут главным трендом лета 2021 года. Такие модели встречаются в коллекциях мировых брендов.

Как отметила тюменский стилист-имиджмейкер Нелли Рива, солнцезащитные очки способны не только защитить от ультрафиолета, но и являясь отдельным аксессуаром, могут существенно поменять внешность человека.

"В моде квадратные и круглые объемные оправы, закрывающие чуть ли не половину лица. Кстати, именно такие очки обычно выбирают знаменитости, чтобы скрыться от назойливых поклонников", - рассказала эксперт.

Объемные очки еще и полезнее для здоровья: чем шире оправа, тем лучше она закрывает глаза от пагубного воздействия УФ-лучей. В период пандемии крупные очки спасают и от коронавируса, ведь инфекция может передаваться через слизистую оболочку глаза.

Нелли Рива поделилась, что, выбирая, правильную оправу, стоит для начала определить свой тип лица, ведь восходящими линиями можно корректировать его линии. Также стоит учесть стрижку и прическу. А самое главное – собственный комфорт, пишет "Тюменская область сегодня".