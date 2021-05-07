В Тюмени продолжается масштабная вакцинация от коронавируса

Прививку можно поставить в мобильных пунктах вакцинации, которые действуют во всех крупных торговых центрах Тюмени.

Вакцинацию проводят сотрудники городских поликлиник с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр.

Процедура вакцинации занимает около 10-15 минут вместе с медосмотром. Первые полчаса после введения препарата рекомендуется провести под присмотром врачей для контроля самочувствия. Сразу после первой прививки врач по согласованию назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии), сообщили в областном департаменте здравоохранения.