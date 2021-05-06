Тюменские врачи рассказали, как готовить шашлык безопасно

С наступлением тепла отдушиной для горожан становится отдых на природе, который нередко сопровождается шашлыками. Но к приготовлению этого угощения надо подходить с осторожностью, ведь контакт с раскаленными углями или открытым огнем может обернуться довольно плачевными последствиями.

Безопаснее использовать решётку для гриля, поскольку при нанизывании мясных кусков велика вероятность поранить руку об острый шампур – в прошлом такие случаи были. В этом году в ОКБ №2 с подобными травмами тюменцы пока не обращались. Если же вдруг не убережётесь – специалисты советуют дезинфицировать края раны антисептиком или любым спиртосодержащим средством, наложить поверх раны чистый платок или отрезок ткани, затем сделать нетугую повязку и обратиться за медицинской помощью, поскольку риск инфицирования раны и заражения столбняком в таких случаях очень высок.

"Обычно люди неаккуратно обращаются с шампурами или обжигаются при разведении огня. Настоятельно рекомендуем тюменцам соблюдать технику безопасности, а также отправляться на шашлыки, не злоупотребляя при этом спиртными напитками. Алкоголь является тем самым катализатором проблем, по итогу приводящим людей к необдуманным поступкам и последствиям для здоровья", - предостерегает Виктор Самоловов, травматолог-ортопед хирургического отделения №3 взрослого стационара ОКБ №2.

Ожоги при приготовлении шашлыка отдыхающие получают нередко – по неосторожности прикоснувшись к горячей решётке-гриль или задев мангал. Случается от вспыхнувшего пламени страдает лицо, когда человек подносит спичку к углям сразу после того, как полил их жидкостью для розжига. По правилам, сначала на сухие угли нужно вылить немного жидкости, подождать 5-10 минут, пока угли пропитаются, и только потом поджигать.

Отдельное внимание во время отдыха стоит уделить самым маленьким членам семьи и, конечно же, не оставлять их наедине с огнем. Порой детская любознательность может сыграть с ребятишками злую шутку, а восстановление после ожогов одно из самых болезненных и долгих.

"Для предотвращения несчастных случаев и ожогов при разведении огня и готовке блюд на мангале убедитесь, что рядом нет детей. И сами держитесь на расстоянии вытянутой руки от мангала во время розжига, не наклоняйтесь над раскалёнными углями во время жарки шашлыка. Ни в коем случае не давайте детям в руки средство для розжига. Следите за тем, чтобы жидкость не попала на кожу и одежду отдыхающих – так вы минимизируете риск получения ожога", - советует Ярослав Голубь, хирург и комбустиолог ожогового отделения ОКБ №1.

Если ожога избежать не удалось, то необходимо как можно быстрее охладить повреждённую поверхность при помощи чистой воды или влажного компресса. Ни в коем случае не смазывайте место ожога чем-либо, это лишь ухудшит ситуацию. И не затягивайте с обращением за медицинской помощью – самостоятельно обратитесь в больницу или вызовите скорую, особенно при обширных и глубоких ожогах.

Диетологи отмечают, что каким бы вкусным ни было мясо - объедаться им не стоит, как не следует сочетать его вместе с другой тяжелой пищей или алкоголем. Это может навредить поджелудочной железе и негативно отразиться на самочувствии: вызвать тяжесть, вздутие, метеоризм и тошноту. Чтобы избежать неприятных последствий, врачи советуют выбирать нежирное мясо, сочетать его с большим количеством овощей и зелени. Также они призывают на пикниках не забывать про индивидуальные особенности своего организма и прислушиваться к самочувствию. Очевидно, что процесс усвоения пищи у здорового человека будет лучше, чем у человека с хроническими заболеваниями или имеющего проблемы с ЖКТ.

Во избежание кишечных инфекций специалисты рекомендуют выбирать качественные продукты и придерживаться технологии приготовления.

"Важно соблюдать правила маринования, хорошо прожаривать шашлык и не использовать одни и те же кухонные принадлежности для разделки сырого мяса и других продуктов. Особо внимательными нужно быть при приготовлении куриного шашлыка - непрожаренный он таит в себе опасность сальмонеллеза", - говорит Светлана Афанасьева, врач-инфекционист Областной инфекционной клинической больницы.

Сальмонеллезом болеют как взрослые, так и дети. В прошлом году грозная инфекция была диагностирована у 100 пациентов, и 70 из них – несовершеннолетние.

Обычно заболевание начинается остро: повышается температура тела – до 39°С, появляются общая слабость, головная боль, озноб, тошнота, рвота, боли в эпигастральной и пупочной областях, позднее присоединяется расстройство стула, наблюдаются обезвоживание и интоксикация организма. Лечение сальмонеллеза обязательно должно проходить под контролем врача, заболевание может протекать в тяжелой клинической форме, возможно нарушение тонуса сосудов, развитие почечной недостаточности.

Для предотвращения сальмонеллеза достаточно соблюдать ряд простых правил:

1. Своевременно и тщательно мойте руки с мылом при возвращении домой, перед едой, приготовлением пищи, после посещения туалета, после ухода за животными.

2. Не приобретайте продукты в местах несанкционированной торговли, сомнительного качества, с истекшим сроком реализации.

3. Не пейте некипяченым молоко, не упакованное в стерильную тару.

4. Избегайте контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами, используйте при готовке отдельные разделочные доски и ножи. Даже правильно приготовленная пища может быть загрязнена путем соприкосновения с сырыми продуктами.

5. Хорошо промывайте фрукты, зелень и овощи. Особо тщательно мойте куриные яйца перед использованием, не употребляйте их сырыми и варите не менее 10 минут после закипания. Не снимайте пробу с сырого мясного фарша, птицу готовьте не меньше 40 минут, мясо — двух часов.

6. Правильно храните пищевые продукты (в холодильнике), обращайте внимание на сроки хранения скоропортящихся продуктов. Если приготовленные блюда остаются на следующий день, то перед употреблением их необходимо подвергнуть термической обработке.