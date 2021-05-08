Тюменцам с проблемами ЖКТ советуют выбирать диетическое мясо для шашлыка

Наступил сезон шашлыков. Ассортимент мяса в торговых точках для приготовления на открытом огне или гриле достаточно широк. При выборе следует ориентироваться как на вкусовые качества, так и на пользу для здоровья.

Самым популярным выбором среди тюменцев остается свинина. Это мясо быстро маринуется, получается сочным и мягким, но достаточно жирное. В шее, например, много жировых прослоек, но во время приготовления они расплавляются.

Баранина - традиционный выбор для кавказского шашлыка. Его специфический вкус и аромат - признаки настоящего мяса на огне. Но его лучше не употреблять людям с проблемами ЖКТ или кишечника.

Говядина для блюда на мангале используется немного, хотя богата белками, витаминами и микроэлементами. Для приготовления на мангале лучше взять телятину - она более нежная и не так сложна в приготовлении.

"Не такое сочное, но зато диетическое мясо у курицы или индейки. Можно приготовить не только филе, но также крылья, голени, грудку. Если делать упор на диетическое мясо, то бесспорно лучший вариант – крольчатина. Это хороший вариант для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Главное, не делать острого маринада, - отмечает главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.

По словам врача, мариновать мясо лучше в кефире, но следует учесть, что он может быть противопоказан людям с пониженной или повышенной кислотностью. Шашлык из такого мяса может вызвать у них вздутие живота и изжогу. Вместо уксуса стоит использовать минералку, сухое вино. Можно добавить лук, лимон, даже киви. Более полезным шашлык сделает калган, китайский имбирь или куркума, пишет "Мегатюмень".