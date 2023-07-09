Жарка шашлыка может быть опасна, предостерегают тюменцев

К приготовлению шашлыка надо подходить с осторожностью, ведь контакт с раскаленными углями или открытым огнем может обернуться плачевными последствиями.

Безопаснее использовать решетку для гриля, поскольку при нанизывании мясных кусков велика вероятность поранить руку об острый шампур. Если же вдруг не убережетесь – специалисты советуют дезинфицировать края раны антисептиком или любым спиртосодержащим средством, наложить поверх раны чистый платок или отрезок ткани, затем сделать не тугую повязку и обратиться за медицинской помощью, поскольку риск инфицирования раны и заражения столбняком очень высок, сообщает АиФ-Тюмень.

"Обычно люди неаккуратно обращаются с шампурами или обжигаются при разведении огня. Алкоголь является катализатором проблем, приводящим к необдуманным поступкам и неприятным последствиям для здоровья", - предостерегает Антон Терехин, руководитель экстренной службы ОКБ №2.

Ожоги при приготовлении шашлыка отдыхающие получают нередко – по неосторожности прикоснувшись к горячей решетке-гриль или задев мангал. От вспыхнувшего пламени страдает лицо, когда человек подносит спичку к углям сразу после того, как полил их жидкостью для розжига.

"Если ожога избежать не удалось, как можно быстрее охладите поврежденную поверхность при помощи чистой воды или влажного компресса. Ни в коем случае не смазывайте место ожога чем-либо, это лишь ухудшит ситуацию. И не затягивайте с обращением за медицинской помощью", - говорит Антон Владиславович.