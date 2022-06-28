В Тюмени отгремела "Гриль - Битва" от "Русского Радио"

Фотография предоставлена организаторами мероприятия

В Тюмени 25 июня состоялось одно из самых жарких событий этого лета "Гриль - Битва 2022" от "Русского Радио Тюмень".

За главный приз - килограммы сочной и вкусной гриль продукции "Троекурово" боролись 10 команд, а поддерживали участников более 100 болельщиков и 500 зрителей. В этот летний день команды продемонстрировали все свои кулинарные способности. Из одинакового набора продукта тюменцы успели приготовить более 40 наименований различных блюд и 23 соуса. Выбрать победителя жюри было непросто.

В состав жюри вошли: начальник управления маркетинга АО "ПРОДО Тюменский бройлер" Алина Майорова, сушеф ресторана "Потаскуй" Наталья Буксман, автор фуд блога "Честный повар", шеф-повар кулинарной студии "Максим. Класс" Михаил Смирнов и программный директор холдинга "Медиа Траст Тюмень" Анна Герцина.

Победу в битве одержала семья Казарцевых. Именно они стали обладателями главного приза – 100 килограмм Куриного шашлыка бренда "Троекурово".

"Русское Радио" неизменно радует не только своих слушателей, но и всех гостей мероприятия, поэтому тюменцев ждала концертная программа и зажигательные конкурсы от ведущих "Русского Радио".

"Русское Радио Тюмень" выражает благодарность партнерам мероприятия, зрителям и участникам и ждет на "Гриль – Битву" уже в следующем году", - рассказали организаторы.

Партнеры проекта: бренд "Троекурово", база отдыха "Пруд Лесной" и компания Spring.