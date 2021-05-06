В музейном комплексе им. Словцова прозвучат песни о войне

Фото: пресс-служба ТМПО

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова приглашает тюменцев провести пятничный вечер в стенах традиционной уютной музыкальной гостиной. Начало встречи в 18:00, вход свободный по предварительной записи.

Живая музыка будет звучать в исполнении студентов колледжа искусств Тюменского государственного института культуры. В честь приближающегося великого праздника Дня Победы прозвучат самые известные песни о войне.

Концерт состоится по адресу ул. Советская, 63. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись, телефон: + 7 (3452) 45-35-90. Категория 0+