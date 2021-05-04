Тюменские поисковики ищут родных солдата, чей медальон нашли в Новгородской области

Поисковики тюменского отряда "Память сердца" при проведении полевых работ в Старорусском районе Новгородской области обнаружили останки солдата Красной Армии.
При бойце был найден медальон, во вкладыше которого были следующие данные:
Фамилия: Шиповский
Имя: Петр
Отчество: Нестерович
Дата рождения: __.__.1913
Место рождения: Омская область, Аромашевский район, Романовский с/с
Место призыва: Аромашевский РВК, Омская обл., Аромашевский р-н
Воинское звание: красноармеец
Место службы: штаб 84 СД, 41 СП 84 СД, 41 СП
Дата выбытия: убит 26.01.1942 Ленинградская область, Старорусский район, д. Дубовицы, северо-западнее, 2 км
Участники Тюменского областного поискового центра просят помощи в поиске родных солдата. Любую информацию просьба отправлять сюда tyumen-poisk.zayavki@yandex.ru.
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