Тюменские поисковики ищут родных солдата, чей медальон нашли в Новгородской области

17:30 04 мая 2021
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Поисковики тюменского отряда "Память сердца" при проведении полевых работ   в Старорусском районе Новгородской области обнаружили останки солдата Красной Армии.

При бойце был найден медальон, во вкладыше которого были следующие данные:

Фамилия: Шиповский

Имя: Петр

Отчество: Нестерович

Дата рождения: __.__.1913

Место рождения: Омская область, Аромашевский район, Романовский с/с

Место призыва: Аромашевский РВК, Омская обл., Аромашевский р-н

Воинское звание: красноармеец

Место службы: штаб 84 СД, 41 СП 84 СД, 41 СП

Дата выбытия: убит 26.01.1942 Ленинградская область, Старорусский район, д. Дубовицы, северо-западнее, 2 км

Участники  Тюменского областного поискового центра просят помощи в поиске родных солдата.  Любую информацию просьба отправлять сюда tyumen-poisk.zayavki@yandex.ru.

Теги: Великая Отечественная война , поисковики
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