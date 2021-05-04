ЦУР назвал самые популярные у тюменцев темы для обсуждения в соцсетях

12:55 04 мая 2021
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В соцсетях растёт число запросов, зафиксированных Тюменским Центром управления регионом. В апреле тюменцы оставили 2 894 сообщения (на 187 больше, чем в марте). Чаще всего в минувшем месяце писали о дорогах. После схода снега количество постов и комментариев на эту тему увеличилось почти вдвое.

Помимо дорог, тюменцы часто обсуждали благоустройство территорий, вопросы соцзажиты, ЖКХ и образования.

Теги: соцсети
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