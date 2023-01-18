Самокатчикам с 1 марта придется соблюдать обновлённые правила движения

Электросамокатам, сигвеям, гироскутерам в России официально присвоен статус "средство индивидуальной мобильности", с 1 марта их владельцы должны будут соблюдать обновленные специально для них Правила дорожного движения, напоминает ЦУР Тюменской области.

"С целью предотвращения ДТП с участием электросамокатов будет введен ряд изменений в ПДД. Теперь на СИМ нельзя будет перемещаться со скоростью больше 25 км/ч. Кроме того, для электросамокатов будут существовать отдельные дорожные знаки. Так же, как и прочие транспортные средства, электросамокаты будут обязаны уступать дорогу пешеходам на тротуарах", - отмечается в собщении.