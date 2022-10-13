В Тюмени на высотке по улице Беловежской заработали заградительные фонари

10:30 13 октября 2022
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В Тюмени на высотке по улице Беловежской снова включились заградительные фонари, их работу восстановили благодаря сигналам жителей в соцсетях, сообщает ЦУР ТО.

Заградительные огни устанавливают на высотные объекты для безопасности воздушного движения. Фонари служат ориентиром для самолётов, вертолётов и других летательных аппаратов, поэтому их исправная работа очень важна.

"В социальной сети "ВКонтакте" были зафиксированы сообщения тюменцев о неработающих красных фонарях на крыше многоэтажного дома. ЦУР Тюменской области оперативно зафиксировал жалобы. В ходе совместной работы Центра управления регионом и Государственной жилищной инспекции Тюменской области проблему устранили. Работа заградительных огней на высотке по улице Беловежская, 7к2, была восстановлена", - сообщили в ЦУР.

Теги: безопасность полетов , соцсети , ЦУР
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