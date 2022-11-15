Тюменский ЦУР анонсировал прямые эфиры по АПК, ЖКХ и лесному комплексу

15 ноября, то есть сегодня, пройдет прямой эфир с заместителем губернатора Тюменской области, директором департамента агропромышленного комплекса Владимиром Чейметовым. Он начнется в 14:00 в сообществе ЦУР Тюменской области. Тема - итоги уборочной кампании 2022 года.
17 ноября запланирован прямой эфир с директором департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семеном Тегенцевым. Трансляции будут в сообществах департамента ЖКХ Тюменской области и ЦУР Тюменской области.
18 ноября - встреча с директором департамента лесного комплекса Тюменской области Леонидом Остроумовым. Он расскажет о предварительных итогах развития лесного комплекса Тюменской области.
Задать вопросы можно в прямом эфире или в комментариях под постами в соцсетях департамента:
Задать вопросы спикерам можно в прямом эфире или в комментариях под постами про трансляции.
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