Тюменский ЦУР анонсировал прямые эфиры по АПК, ЖКХ и лесному комплексу

15 ноября, то есть сегодня, пройдет прямой эфир с заместителем губернатора Тюменской области, директором департамента агропромышленного комплекса Владимиром Чейметовым. Он начнется в 14:00 в сообществе ЦУР Тюменской области. Тема - итоги уборочной кампании 2022 года.

17 ноября запланирован прямой эфир с директором департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семеном Тегенцевым. Трансляции будут в сообществах департамента ЖКХ Тюменской области и ЦУР Тюменской области.

18 ноября - встреча с директором департамента лесного комплекса Тюменской области Леонидом Остроумовым. Он расскажет о предварительных итогах развития лесного комплекса Тюменской области.

Задать вопросы можно в прямом эфире или в комментариях под постами в соцсетях департамента:

Задать вопросы спикерам можно в прямом эфире или в комментариях под постами про трансляции.