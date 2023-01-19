Якушев провел совещание с руководителями Центров управления регионами УрФО

Фото - http://uralfo.gov.ru/

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл совещание с руководителями Центров управления регионами (ЦУР) УрФО и представителями АНО "Диалог Регионы", участники встречи обсудили итогов работы ЦУР за 2022 год и планы на 2023 год.

Полпред отметил, что система взаимодействия ЦУР с региональными и муниципальными органами власти в регионах УрФО отлажена. Центры управления регионами помогают органам власти быстрее реагировать на потребности людей, занимаются мониторингом медиапространства, обрабатывают и анализируют обращения жителей в Интернете. В результате время получения ответа на обращение сокращается, формируется пространство доверия между гражданами и государством. Ежедневной работой центров, наряду с мониторингами и анализом сообщений, стало развенчивание фейков.

"Регионы УрФО различаются по экономическим показателям, специфике промышленности и географическому положению, но информационные проблемы очень часто схожи. В 2022 году центры управления регионов УрФО обработали почти 400 тысяч обращений граждан. Среднее время ответа составило всего три часа. Но подходы в отработке инцидентов пора совершенствовать. Важно работать над созданием единого информационного пространства Уральского федерального округа", - подчеркнул Якушев.

По мнению Владимира Якушева, ключевой задачей на текущий период для ЦУР Уральского федерального округа является сотрудничество с максимальным количеством государственных структур, способных стать полноправными участниками информационного процесса.