Новое диагностическое оборудование поступило в нижнетавдинскую больницу

Новое оборудование поступило в хирургическое отделение Областной больницы №15 (с. Нижняя Тавда) в рамках национального проекта "Здравоохранение". Оно используется для диагностики при неотложных состояниях в реаниматологии, хирургии и анестезиологии.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, анализатор газов и электролитов крови используется для измерения содержания ионов, кислотно-щелочного баланса, парциального давления углекислого газа и кислорода в крови или других биологических жидкостях. Прибор "GASTAT-navi" - это настоящая мини-лаборатория, выдающая результаты высокой точности.

Кроме того, газоанализатор легко помещается в руке, позволяя выполнять диагностику как возле постели пациента, так и непосредственно в операционной.

Также в ОБ №15 поступили четыре многофункциональных гинекологических кресла для проведения осмотров, манипуляций, малых и больших гинекологических операций. Два из них разместили в отделении хирургии, на акушерском посту. Еще два будут использоваться в женской консультации взрослой поликлиники.