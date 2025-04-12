В трех филиалах ишимской больницы обновили оборудование

Оптический фиброгастроскоп поставлен в Армизонскую, Бердюжскую и Викуловскую районные больницы. Это стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая входит в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь".

Фиброгастроскоп помогает в диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта. С его появлением пациенты смогут получать более качественные медицинские услуги. С помощью этого прибора врачи могут с высокой точностью выявлять даже самые незначительные изменения в состоянии слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

По словам заведующего Армизонской больницей, врача-хирурга-эндоскописта Нурлана Жакенова, новое оборудование используют в экстренных случаях, чаще в палате интенсивной терапии. Благодаря наличию оптики удалось выявить у пациента редкое заболевание — синдром Мэллори-Вейса, проявляющийся при желудочно-кишечном кровотечении.

Фиброгастроскоп обеспечивает яркое и детальное изображение, что значительно упрощает процесс изучения тканей и органов, при необходимости с его помощью можно провести биопсию, - сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).