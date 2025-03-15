Тюменское буровое оборудование заменяет импортное

Импортозамещающее оборудование для буровых установок начали изготавливать на тюменском заводе "Кенера". Предприятие работает с крупным заказчиком, чьи добывающие активы находятся в Астрахани.

- В нашем цехе мы провели работы по дефектоскопии. В настоящий момент проходят ремонтно-восстановительные работы по сборке различного бурового оборудования, - говорит генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских. - Помимо этого, продолжаем активно участвовать в процессе импортозамещения по направлению производства оборудования для морских буровых установок. В частности, путем обратного инжиниринга нам удалось выполнить работы по производству достаточно сложного оборудования, используемого на месторождениях. Это высокотехнологичное оборудование для автоматизации спуско-подъемных операций, которое мы практически воссоздали заново. По сути это новый продукт компании, и у нас сейчас есть все возможности производить его самостоятельно, а также комплектовать запасными частями аналогичное, ранее поставленное оборудование импортного производства.

Тюменский завод выполнил крупный заказ на изготовление металлоконструкций для газоперерабатывающего холдинга. Сейчас здесь рассматривают варианты изготовления металлоконструкций как по профилю завода для буровых установок.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.