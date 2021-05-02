В Тюменской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса "Лидер XXI века"

Региональный этап Всероссийского конкурса "Лидер XXI века" стартовал в Тюменской области. За победу будут бороться представители муниципалитетов — это школьники, студенты и педагоги. Возраст конкурсантов – от 11 до 35 лет. До 7 мая пройдет заочный этап, а 18 мая состоится очный этап состязания.

Как пояснила региональный куратор направления "Гражданская активность" Российского движения школьников Надежда Алерская, в ходе заочного этапа участники пройдут обучающие курсы на сайте корпоративного университета Российского движения школьников. Далее им необходимо будет выполнить конкурсные задания, написать эссе и подготовить презентацию о себе и своей деятельности.

Очный этап пройдёт в мультицентре "Контора пароходства". В его рамках состоится деловая ролевая игра. Кроме того, организаторы планируют провести мастер-класс для подготовки ко Всероссийскому этапу.

Жюри состоит из представителей Российского движения школьников, Российских студенческих отрядов, а также победителей прошлых лет.

Школьники проверят свои силы в номинациях "Активист детского общественного объединения" (категория 11-13 лет), "Лидер детского/молодежного общественного объединения" (категория 14-15 лет) и "Лидер детского/молодежного общественного объединения" (категория 16-17 лет). Среди студентов и педагогов определят победителей в номинациях "Лидер молодёжного сообщества" (категория 18-24 лет), "Руководитель детского общественного объединения" (категория 18-24 лет), "Руководитель детского общественного объединения" (категория 25-35 лет).

Итоги регионального этапа конкурса подведут 19 мая. Победители представят Тюменскую область на заключительном Всероссийском этапе "Лидеров XXI века", сообщает ИА "Тюменская линия".