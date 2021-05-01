Тюменцам напоминают о штрафах за несоблюдение правил пожарной безопасности на отдыхе

В Тюменской области действует особый противопожарный режим: посещение лесов ограничено, разведение костров, сжигание отходов вблизи лесов запрещено.

Для безопасного отдыха на территории городских лесов создано 14 мест отдыха, которые обустроены беседками, мангалами, туалетами. Отдых на этих территориях в особый противопожарный режим разрешен.

Ежедневно две патрульные группы МКУ "ЛесПаркХоз" патрулируют территории городских лесов. В праздничные и выходные дни к патрулированию привлекут сотрудников полиции.

Нарушения правил пожарной безопасности в лесах влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 5 000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 500 000 рублей, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а в период особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое.

При обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом по телефонам: 112, 01.