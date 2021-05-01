Песни военных лет прозвучат 9 мая во дворах Тюмени

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

"Фронтовые бригады" творческих коллективов и исполнителей “Центра культуры и творчества “Тюмень” организуют праздничный концерт жителям города и ветеранам, подарившим нам мирное небо надо головой.

Три концертных бригады будут курсировать по городу с 10:00 до 19:30. Артисты устроят настоящий праздник жителям и тем, кто сохранил для нас мирное небо надо головой.

Во главе первой концертной бригады солистка Анастасия Русанова и фольклорный ансамбль "Росстань". В репертуаре артистов прозвучат песни "Когда мы были на войне", "Катюша", "Эх, Семеновна", "Как зовут тебя? Победа!", "Тальяночка" и "День Победы".

Расписание первой бригады:

10:00 – ул. Вербная, д. 7а;

10:55 – ул. Николая Семенова, д. 27, к.2;

11:40 – ул. Николая Семенова, д. 27, к.3;

12:30 – ул. Широтная, д. 126/1;

13:20 – Сквер Депутатов;

15:00 – ул. Широтная, д. 170/3;

15:50 – ул. Народная, д. 6;

16:35 – Стахановцев проезд, д. 3;

17:20 – Стахановцев проезд, д. 1;

18:05 – ул. Монтажников, д. 19;

18:55 – ул. Боровская, д. 5.

Вокал-бэнд "Матрица", участники второй бригады, подарят слушателям такие известные композиции, как "Майский вальс", "Что ты знаешь о войне", "Дорога на Берлин", "Песенка военных корреспондентов", "Огонек", "День Победы".

Расписание второй бригады:

10:00 – ул. Парфёнова, д. 36;

10:45 – Геологоразведчиков проезд, д. 13;

11:30 – Геологоразведчиков проезд, д. 15;

12:15 – Геологоразведчиков проезд, д. 16;

13:00 – Сквер Якова Неумоева;

15:00 – Геологоразведчиков проезд, д. 22;

15:45 – ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 91;

16:30 – Геологоразведчиков проезд, д. 30;

17:15 – ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 93а;

18:00 – Геологоразведчиков проезд, д. 32;

18:45 – Геологоразведчиков проезд, д. 36.

Любимцы публики, фольклорный ансамбль "Росстань", примут участие и в третьем концерте. Компанию им составит солистка ЦКиТ "Тюмень" Наталья Малаенко с песнями "Одессит – Мишка", "Рио-рита", "День Победы".

Расписание третьей концертной бригады:

10:00 – ул. Пржевальского, д. 54;

10:55 – ул. Рижская, д. 58;

11:40 – ул. Рижская, д. 43;

12:30 – ул. Котовского, д. 15;

13:15 – ул. Минская, д. 86;

15:00 – ул. 50 лет Октября, д. 46;

15:45 – ул. 50 лет Октября, д. 50;

16:30 – ул. 50 лет Октября, д. 54;

17:15 – ул. 50 лет Октября, д. 70;

18:00 – ул. 50 лет Октября, д. 74, к.2.

Каждый концертный блок анонсирует и проведет приглашенный ведущий. На всех площадках будут работать фотограф и видеограф, чтобы сохранить память о душевных уличных концертах.

20-минутные творческие программы подарят слушателям праздничное настроение и еще раз напомнят дорогим ветеранам о том, что мы помним и гордимся их подвигом!