Песни военных лет прозвучат 9 мая во дворах Тюмени

"Фронтовые бригады" творческих коллективов и исполнителей “Центра культуры и творчества “Тюмень” организуют праздничный концерт жителям города и ветеранам, подарившим нам мирное небо надо головой.
Три концертных бригады будут курсировать по городу с 10:00 до 19:30. Артисты устроят настоящий праздник жителям и тем, кто сохранил для нас мирное небо надо головой.
Во главе первой концертной бригады солистка Анастасия Русанова и фольклорный ансамбль "Росстань". В репертуаре артистов прозвучат песни "Когда мы были на войне", "Катюша", "Эх, Семеновна", "Как зовут тебя? Победа!", "Тальяночка" и "День Победы".
Расписание первой бригады:
10:00 – ул. Вербная, д. 7а;
10:55 – ул. Николая Семенова, д. 27, к.2;
11:40 – ул. Николая Семенова, д. 27, к.3;
12:30 – ул. Широтная, д. 126/1;
13:20 – Сквер Депутатов;
15:00 – ул. Широтная, д. 170/3;
15:50 – ул. Народная, д. 6;
16:35 – Стахановцев проезд, д. 3;
17:20 – Стахановцев проезд, д. 1;
18:05 – ул. Монтажников, д. 19;
18:55 – ул. Боровская, д. 5.
Вокал-бэнд "Матрица", участники второй бригады, подарят слушателям такие известные композиции, как "Майский вальс", "Что ты знаешь о войне", "Дорога на Берлин", "Песенка военных корреспондентов", "Огонек", "День Победы".
Расписание второй бригады:
10:00 – ул. Парфёнова, д. 36;
10:45 – Геологоразведчиков проезд, д. 13;
11:30 – Геологоразведчиков проезд, д. 15;
12:15 – Геологоразведчиков проезд, д. 16;
13:00 – Сквер Якова Неумоева;
15:00 – Геологоразведчиков проезд, д. 22;
15:45 – ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 91;
16:30 – Геологоразведчиков проезд, д. 30;
17:15 – ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 93а;
18:00 – Геологоразведчиков проезд, д. 32;
18:45 – Геологоразведчиков проезд, д. 36.
Любимцы публики, фольклорный ансамбль "Росстань", примут участие и в третьем концерте. Компанию им составит солистка ЦКиТ "Тюмень" Наталья Малаенко с песнями "Одессит – Мишка", "Рио-рита", "День Победы".
Расписание третьей концертной бригады:
10:00 – ул. Пржевальского, д. 54;
10:55 – ул. Рижская, д. 58;
11:40 – ул. Рижская, д. 43;
12:30 – ул. Котовского, д. 15;
13:15 – ул. Минская, д. 86;
15:00 – ул. 50 лет Октября, д. 46;
15:45 – ул. 50 лет Октября, д. 50;
16:30 – ул. 50 лет Октября, д. 54;
17:15 – ул. 50 лет Октября, д. 70;
18:00 – ул. 50 лет Октября, д. 74, к.2.
Каждый концертный блок анонсирует и проведет приглашенный ведущий. На всех площадках будут работать фотограф и видеограф, чтобы сохранить память о душевных уличных концертах.
20-минутные творческие программы подарят слушателям праздничное настроение и еще раз напомнят дорогим ветеранам о том, что мы помним и гордимся их подвигом!
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