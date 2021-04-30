Тюменцы могут посадить дерево в "Саду памяти"

Более 15 миллионов деревьев в России и за рубежом высадили участники международной акции "Сад памяти". Акция стартовала 18 марта и продлится до 22 июня. За это время участники планируют высадить 27 миллионов деревьев, увековечив подвиг каждого из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

Тюменская область также присоединяется к акции. Департамент лесного комплекса Тюменской области организует мероприятия по посадке лесных культур на землях лесного фонда 22 лесничеств. Центральное мероприятие пройдет 22 мая в Тюменском районе — в Тахталинском участковом лесничестве на 28-м км Старотобольского тракта.

Принять участие в акции смогут все желающие, для этого необходимо направить в департамент заявку с указанием количество участников акции и телефон ответственного лица для решения организационных вопросов. Заявки принимаются до 10 мая по телефону 42-74-90 или по электронной почте ShevchenkoID@72to.ru.