"Атриум" может представить страну на Международном конкурсе во Франции

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Ансамбль танца "Атриум" вошел в список отобранных коллективов для представления страны на Международном конкурсе хореографического искусства имени Мариуса Петипа, который пройдет в Париже с 4 по 12 января 2022 года.

Конкурс будет проведен в рамках концертных программ Международного молодежного форума стран Восточной Европы. Участниками проекта из стран СНГ и Российской Федерации стали победители финала Международного конкурса "Танцемания" и отборочного тура Международного конкурса имени Мариуса Петипа, проводимого в 10 странах в период 2020-2021 годы.

Напомним, что ансамбль танца "Атриум" стал победителем Международного хореографического конкурса "Танцемания" в марте этого года, завоевав почетный кубок и грамоту. Победа в конкурсе оказалось решающей и подарила танцорам шанс проявить себя в Европе.

Коллектив и руководитель ансамбля Алина Мухаметчанова до сих пор не верят своему счастью! Возможность оказаться на одной сцене с лучшими коллективами – это ли не мечта?

Поздравляем "Атриум" и Алину Мухаметчанову с большим шагом на пути творческого развития и надеемся, что коллектив отправится покорять Францию!