Гинекологи ОКБ №2 удалили из брюшной полости пациентки 9-литровое образование

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64-летнюю жительницу Тобольска избавили от массивного образования внутри живота в Областной клинической больнице №2.

Патологию пациентке диагностировали в родном городе и предложили хирургическое лечение, однако госпитализироваться для операции сразу после обнаружения патологии женщина не стала по семейным обстоятельствам. Второй раз к медикам тоболячка обратилась только, когда живот заметно увеличился в размерах.

Дообследование подтвердило, что образование разрослось и заполнило всю брюшную полость и малый таз. Ввиду сложности патологии тоболячку немедленно эвакуировали на оперативное лечение в Тюмень. Длительное сдавливание крупных кровеносных сосудов и внутренних органов могли во время удаления опухоли привести к самым неожиданным последствиям. В многопрофильном стационаре Областной клинической больницы №2, кроме гинекологов, при необходимости есть возможность привлечь к лечению урологов, сосудистых хирургов и других узких специалистов.

Операцию удалось провести по малоинвазивной методике – лапаротомически, без больших разрезов. Гинекологи-хирурги извлекли из брюшной полости женщины многокамерное девятилитровое жидкостное образование диаметром в 35 сантиметров.