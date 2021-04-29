Гинекологи ОКБ №2 удалили из брюшной полости пациентки 9-литровое образование

64-летнюю жительницу Тобольска избавили от массивного образования внутри живота в Областной клинической больнице №2.
Патологию пациентке диагностировали в родном городе и предложили хирургическое лечение, однако госпитализироваться для операции сразу после обнаружения патологии женщина не стала по семейным обстоятельствам. Второй раз к медикам тоболячка обратилась только, когда живот заметно увеличился в размерах.
Дообследование подтвердило, что образование разрослось и заполнило всю брюшную полость и малый таз. Ввиду сложности патологии тоболячку немедленно эвакуировали на оперативное лечение в Тюмень. Длительное сдавливание крупных кровеносных сосудов и внутренних органов могли во время удаления опухоли привести к самым неожиданным последствиям. В многопрофильном стационаре Областной клинической больницы №2, кроме гинекологов, при необходимости есть возможность привлечь к лечению урологов, сосудистых хирургов и других узких специалистов.
Операцию удалось провести по малоинвазивной методике – лапаротомически, без больших разрезов. Гинекологи-хирурги извлекли из брюшной полости женщины многокамерное девятилитровое жидкостное образование диаметром в 35 сантиметров.
"Опасность такого образования в том, что любая физическая нагрузка или падение могли спровоцировать разрыв опухоли. Лопнувшее образование могло бы привести к внутрибрюшному кровотечению и массивной кровопотере. В последствии пациентке пришлось бы проходить более тяжелый и длительный реабилитационный период после экстренной операции", — отмечает руководитель гинекологического отделения ОКБ №2 Денис Лапин.
К счастью, все обошлось, сейчас женщину ничего не беспокоит. Уже на пятые сутки пациентка выписалась из стационара и теперь восстанавливается под присмотром специалистов родного города. Хорошего настроения женщине добавляет еще тот факт, что гистологическое исследование подтвердило доброкачественный характер опухоли.
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