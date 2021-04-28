Тюменский фельдшер скорой помощи рассказал о спасении утонувшего мальчика

Сегодня, 28 апреля, отмечается День скорой медицинской помощи. Поздравить и поблагодарить работников скорой могут все желающие тюменцы. Сделать это можно на официальном сайте скорой помощи или в соцсетях, указав хэштег #спасибоскорая72.

Внимательный, чуткий, отзывчивый, знающий свое дело – и это еще не все отзывы о Максиме Садыкове, фельдшере тюменской скорой медицинской помощи.

Профессию Максим Садыков получил по наследству от бабушки, которая также посвятила свою жизнь скорой. О своем выборе он говорит так: "Меня с детства завораживала работа на скорой помощи, манила своей неизведанностью. Желание помогать людям в экстренных ситуациях и предрешило мой дальнейший путь".

Максим поделился историей, случившейся десять лет назад:

"Работал тогда с доктором Борисом Федоровым. По недосмотру родителей маленький мальчик, как потом выяснилось пятый ребенок в семье, упал в речку. Родители достали утонувшего сына из воды без признаков жизни – дыхание и пульс отсутствовали. Проведя на берегу реанимацию, нам удалось вернуть пациента к жизни, и уже в машине он пришел в сознание. И как закричит пронзительно! И никаких сомнений у нас уже не было – жить будет".

В подвалах, на чердаках, на стройках – где только ни приходилось медику проводить реанимационные мероприятия. Он шел на этот обоснованный риск, выбирая жизнь и здоровье человека, потому что время – единственный ресурс, который никто и никогда не сможет восполнить.

"С носилками, со всей аппаратурой пришлось бежать не по мосту на Монтажников, а прямо по железнодорожным путям, чтобы быстрее оказать помощь мужчине с травматической ампутацией верхних конечностей — он исходил кровью, нужно было как можно скорее остановить кровотечение. Живым доставили в Областную клиническую больницу №2 и передали травматологам. Приходилось спускаться в подвал к мужчине, пострадавшему от удара электрическим током. Нельзя было ждать, пока его извлекут на поверхность, он мог не пережить этого", – перечисляет рабочие моменты медик.

Первый наставник — бабушка — научила внука ставить жизнь человека выше страха: "Даже если что-то пошло не так, как ты предполагал, продолжай оказывать помощь уверенно и по алгоритму – ничего не должно валиться из рук". По мнению фельдшера Садыкова, достигается это постоянной учебой, тренировками и четким планом действий на все предвидимые и непредвидимые ситуации.