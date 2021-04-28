В ТИУ открываются четыре новых направления

В 2021 году Тюменский индустриальный университет предлагает своим абитуриентам два новых направления на уровне бакалавриата — "Наноматериалы" и "Горное дело", а также два направления магистратуры — "Биотехнические системы и технологии" и "Архитектура".

Приемная кампания в Тюменском индустриальном университете стартует в этом году 14 мая. Вступительные испытания абитуриенты смогут пройти в университете. В случае если у поступающего нет возможности приехать, их можно сдать дистанционно.

Одно из главных новшеств приемной кампании-2021 — зачисление, которое в этом году пройдет в одну волну. Есть и другие нововведения.

"Особенностью новой приемной кампании будет многопрофильный вид конкурса, который включает более одного направления, — пояснил руководитель приемной комиссии Василий Шитый. — Направление, по которому обучающийся будет завершать обучение, он выберет уже в процессе учебы".

Также будущие студенты теперь смогут подать заявления не на 3 направления подготовки, как это было раньше, а на 10.

"В этом году мы готовы принять на очную форму обучения бакалавриата и специалитета 3155 человек, из них 2/3 — за счет бюджетных ассигнований. В сравнении с 2020 годом эта цифра больше, поэтому каждый для себя найдёт бюджетное место", — рассказал Василий Шитый.

Документы на поступление можно подать лично, через операторов почтовой связи, либо через удаленные сервисы: сайт университета или портал государственных услуг.