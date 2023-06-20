На сайте Госуслуг начался прием документов для поступления в российские вузы

На Госуслугах начался прием документов в вузы. Заявление можно подать в 5 любых вузов страны до 5 специальностей в каждом. Без личного посещения приёмных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтверждённая учётная запись на Госуслугах, сообщает Минцифры РФ.

Заявления можно подать на любые формы обучения, а также на платное и целевое обучение, на программы бакалавриата и специалитета, на второе высшее образование.

В этом году к сервису уже подключены 1022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.

Чтобы поступить в вуз онлайн, нужно запросить в личном кабинете документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях — тогда их не придётся вводить вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз.

Следующий шаг - заполнить заявление с указанием приоритетов зачисления и желаемой формы обучения, отправить его и отслеживать своё место в конкурсных списках в реальном времени. После подать оригинал документа об образовании онлайн и получить уведомление о зачислении. При выборе платной формы обучения заключить договор с вузом можно также онлайн с помощью приложения "Госключ". Суперсервис доступен благодаря национальному проекту "Цифровая экономика".