Тюменское президентское кадетское училище сообщает о порядке приемной кампании

Фото ТПКУ

Тюменское президентское кадетское училище в 2021 году будет набирать курсантов только в пятый класс. Поступить туда смогут дети, окончившие четыре класса начальной школы. Прием уже стартовал и продлится до 31 мая. 10 июня будет сформирован список допущенных ко вступительным испытаниям.

Как сообщила заместитель начальника ТПКУ по учебной работе Евгения Станкевич, классы, в которое принимает училище, ежегодно определяются указом министра обороны РФ. Так, в 6 и 7 классы в этом году набирают Омский кадетский корпус и Иркутское суворовское училище. Ребенку, уже закончившему 5 класс в общеобразовательной школе, повторно поступить в 5 класс в ТПКУ нельзя.

Для поступления в училище формируется достаточно большое личное дело. Оба родителя и сам абитуриент должны написать заявления о согласии, что ребенок станет сначала кандидатом на поступление, а затем кадетом.

Если родители не работают или являются самозанятыми, они могут предоставить копию любого документа, подтверждающего состояние самозанятости. Отсутствие справки с места работы отца и матери не является причиной для отказа или недопуска кандидата ко вступительным испытаниям, но для военнослужащих, для силовых структур эта справка является обязательной. Перечень документов для поступления не меняется уже долгое время. Единственное новшество этого года в том, что прием документов проходит в дистанционном формате, а общение с родителями осуществляется через электронную почту или телефон.

При этом документы нужно предоставить в училище не в электронном, а в бумажном виде. Передать их можно курьером, Почтой России или через КПП, поместив в специальный контейнер для сбора личных дел, пишет ИА "Тюменская линия".