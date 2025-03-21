В Тюменском кадетском училище в субботу проводят день открытых дверей

Тюменское президентское кадетское училище приглашает 22 марта 2025 года кандидатов в кадеты и их родителей (законных представителей) на День открытых дверей.
Гостей ждут с 09:00 до 10:00 на КПП, после 10:00 проход на территорию учебного заведения не допускается. С 9:15 до 10:00 желающие смогут онакомитьсяс работами кадет. В 10:00 начнется концерт. После него - встреча с руководством училища, ответы на вопросы.
Адрес Тюменского президентского кадетского училища: г.Тюмень, ул. Клары Цеткин 39/1. Юноши до 14 лет проходят в сопровождении взрослых.
Запрещён пронос колющих, режущих предметов, крупногабаритных сумок, чемоданов. На КПП все это будут проверять.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru