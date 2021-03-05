Тюменское президентское кадетское училище проведет виртуальный день открытых дверей

В Тюменском президентском кадетском училище состоится виртуальный день открытых дверей.

Как сообщили в ТПКУ, онлайн-мероприятие пройдет 27 марта 2021 года на официальном сайте училища.

Тюменское президентское кадетское училище создано Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2012 № 1879-р и приказом Министра обороны РФ № 38 от 24 января 2013 г. Довузовское образовательное учреждение открыто 1 сентября 2013 года. Училище рассчитано на 840 кадет.

Учебное заведение представляет собой тип инновационного образовательного учреждения, целью которого является подготовка всесторонне образованных и патриотически настроенных молодых людей. Тюменское ПКУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с федеральными стандартами основного общего, среднего (полного) общего образования и программами дополнительного образования в режиме 6-дневной рабочей недели. Углубленно изучаются иностранные языки, физика и математика, физическая культура и спорт.