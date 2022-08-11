Тюменский аграрный университет объявил о донаборе на 95 мест

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В аграрном университете с 11 по 25 августа проводится дополнительный набор студентов-очников на бюджетные места для обучения востребованным на рынке труда профессиям.

"Всего по программам бакалавриата вузом дополнительно выделено 95 мест. Это такие направления подготовки, как: "Продукты питания из растительного сырья", "Лесное дело", "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств", "Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия", "Садоводство", "Агроинженерия", "Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции", "Водные биоресурсы и аквакультура", "Ветеринарно-санитарная экспертиза", "Зоотехния"", - отмечается на сайте вуза.

С 11 августа документы принимаются на очную форму обучения по программам бакалавриата на бюджет. Для тех, кто планирует поступать по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом, документы принимаются до 20 августа. Те, кто поступает в вуз по результатам ЕГЭ, может подать документы до 25 августа включительно.