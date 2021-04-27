В Тюменской области расселили 16 тысяч квадратных метров аварийного жилья

В Тюменской области продолжается расселение аварийных домов в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

За 1 квартал 2021 года в Тюменской области расселено 16 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, это 375 семей (823 человека). Расселение аварийного фонда проводится в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске, Вагайском, Тюменском и Уватском районах.

Всего в 2021 году планируется расселить 36 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, 1,9 тысяч человек. Для этих целей обеспечено строительство многоквартирных домов в Тобольском, Тюменском, Уватском районах, проводятся аукционы на поставку жилых помещений на первичном рынке жилья в городе Тюмени, а также ведется работа по предоставлению возмещения за жилые помещения, находящиеся в собственности граждан.