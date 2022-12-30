Ключи от 22 квартир получили жители тюменского села Яр

18:00 29 декабря 2022
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Новые квартиры в доме по ул. Строителей, 21 в селе Яр  Тюменского района обрели своих хозяев

По региональной адресной программе расселения из аварийного жилья 22 семьи получили сегодня заветные ключи, квартиры жильцам передаются с чистовой отделкой, с сантехникой, раковинами и электроплитами, в доме очень тепло – заходи и живи! Во дворе – автономная котельная, современная детская площадка, лавочки у подъезда, предусмотрена парковка, отмечают в ГУС ТО.


В начале2023 года еще 16 семей, проживающих в аварийных домах, получат ключи от квартир в этом доме. В целом благодаря программе с 2019 по 2022 годы в Тюменском районе из 431 аварийного помещения переселено почти тысяча граждан.

Теги: аварийное жильё
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