Тюменская область перевыполнила план по расселению из аварийного жилья

План 2022 года по расселению жителей аварийных домов в Тюменской области перевыполнена на 14 процентов, сообщает ГУС ТО.

На середину декабря расселено 8,15 тыс. человек, хотя изначально планировалось к концу года расселить 7,13 тыс. человек.

"По предложению Фонда содействия реформированию ЖКХ Правительство Тюменской области ускорило темпы расселения жилья почти на 2 года. Нет никаких сомнений, что к концу 2023 года мы выполним программу, и все её участники получат новое жильё", - прокомментировал начальник ГУС ТО Павел Перевалов.

В Тюменской области реализуется федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда началась в 2019 году, до конца 2023 года из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, в новое жильё переедут 9,13 тыс. человек.