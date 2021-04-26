Воспитанники спортшколы Луизы Носковой прошли ликбез по пожарной безопасности

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой приняли участие в уроке пожарной безопасности. Мероприятие состоялось 22 апреля на базе ОЦЗВС "Жемчужина Сибири".

Обстоятельный ликбез провели инструктор Тюменского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Владислав Мамонтов, представитель Государственной инспекции по маломерным судам о безопасном поведении на воде и специалисты МЧС (экипаж пожарной машины из Онохино).

Мероприятие состояло из теоретической и практической частей. Вместе с сотрудниками "Жемчужины Сибири" юные спортсмены узнали о принципе действия углекислотного огнетушителя и спектре его применения, после чего сразу же закрепили полученные знания на практике. В специальные поддоны заливалась и воспламенялась горючая смесь, после чего участники урока сами брали в руки огнетушитель и под чутким руководством инструктора тушили локализованное возгорание.

Пожарные показали устройство передвижной автоцистерны, дали спортсменам примерить свою рабочую амуницию и осмотреть другие неотъемлемые атрибуты работы специалиста МСЧ: пожарные лестницы, насадки на пожарные рукава и, конечно, пожарную машину, на фоне которой участники встречи с удовольствием устроили фотосессию. В заключение встречи ребята прошли инструктаж о безопасном поведении на воде.

Данная встреча стала особенно актуальной в связи с объявленным в Тюменской области до 10 мая особым противопожарным режимом. Напомним, только за сутки пожары уничтожили в регионе территорию в 20 тысяч гектаров. По словам директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрея Михновича, специалисты оценивают пожароопасную обстановку как крайне неблагоприятную. Поэтому столь важно знать и соблюдать меры пожарной безопасности, а также уметь справиться при необходимости с нештатной ситуацией.

Отметим, что подобные мероприятия для воспитанников ОСШОР Луизы Носковой проводятся регулярно, так как одна из целей, стоящая перед школой, - не только взращивание отличных спортсменов, но и воспитание разносторонней и всецело развитой личности.