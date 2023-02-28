Жителям Тюменского района напомнили, что сообщение о виновнике пожара стоит денег

Пожароопасный сезон в регионе начнется в апреле, но информационная работа по профилактике природных пожаров уже активно ведется. Так, жителям Тюменского района напоминают, что за достоверное сообщение о виновнике пожара можно получить 40 тысяч рублей, а за помощь правоохранителям в задержании нарушителя - 50 тысяч.

"Сообщение в правоохранительные органы и Главное управление МЧС России по Тюменской области достоверной информации о лицах, виновных в возникновении природных пожаров, вознаграждается. За это выплачивается 40 тысяч рублей", - сообщается в Telegram-канале "Тюменский район".

Однако есть нюанс: при поступлении двух и более сообщений об одном конкретном виновнике вознаграждение положено первому заявителю.