Жителям Тюменского района напомнили, что сообщение о виновнике пожара стоит денег

Пожароопасный сезон в регионе начнется в апреле, но информационная работа по профилактике природных пожаров уже активно ведется. Так, жителям Тюменского района напоминают, что за достоверное сообщение о виновнике пожара можно получить 40 тысяч рублей, а за помощь правоохранителям в задержании нарушителя - 50 тысяч.
"Сообщение в правоохранительные органы и Главное управление МЧС России по Тюменской области достоверной информации о лицах, виновных в возникновении природных пожаров, вознаграждается. За это выплачивается 40 тысяч рублей", - сообщается в Telegram-канале "Тюменский район".
Однако есть нюанс: при поступлении двух и более сообщений об одном конкретном виновнике вознаграждение положено первому заявителю.
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