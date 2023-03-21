Моор: в Тюменской области не ожидается большой воды

По прогнозам синоптиков, большого паводка в Тюменской области в этом году не ожидается, сообщил губернатор по итогам заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:

Что касается паводка, по прогнозам синоптиков, большой воды в регионе не ожидается. Специалисты внимательно наблюдают за ситуацией, держим связь с коллегами из Казахстана.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону Моор поручил главам муниципалитетов сразу после схода снега проверить состояние минерализованных полос при необходимости - обновить и расширить их, в окрестностях населённых пунктов ликвидировать камыш. "Необходимые ресурсы у нас есть: противопожарные службы укомплектованы личным составом и техникой. Самое важное – сделать всё вовремя и быть бдительными", - подчеркнул губернатор.