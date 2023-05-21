В садовых товариществах Тюмени проводят рейды серебряные волонтеры

Волонтеры центра активного долголетия, участники проекта "Бабушки особого назначения" благотворительного фонда "Старшее поколение" участвуют в рейдах по противопожарной безопасности. Они обходятсадово-огороднические товарищества и проводят профилактические беседы с людьми.

– Из-за сухой и ветреной погоды в регионе сложилась тревожная ситуация и в такое время не можем оставаться в стороне, поэтому участвуем в ежедневных рейдах – общаемся с владельцами частных домов и участков и напоминаем им правила противопожарной безопасности, – рассказала волонтер Ольга Майер. – Такой работой мы занимаемся каждый год – для нас она начинается в апреле и завершается в октябре.

Инспектор по пожарной безопасности противопожарной службы Тюменской области Марина Бутенко рассказала, что специалисты службы активно работают в районах региона – Тюменском, Исетском, Нижнетавдинском и Ялуторовском. Сотрудники проводят уроки, квесты и соревнования для школьников и воспитанников детских садов.

Рейды по противопожарной безопасности будут проходить в каждодневном режиме до завершения действия режима чрезвычайной ситуации на территории региона, сообщает "Тюменская область сегодня".