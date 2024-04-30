Что нужно успеть посадить в мае в саду, рассказала биолог

По словам тюменского биолога, звезды телепередачи "Мой любимый сад" Валентины Погорельцевой, в мае еще можно посадить рассаду многих культур.

Май –прекрасное время для взращивания рассады огурцов. Для наших широт из салатовых огурцов прекрасно подойдут такие сорта как "Зозуля", "Салатный" и "Китайский" (болезнеустойчивый). А на засолку стоит потратить внимание на следующие сорта огурцов: "Дюймовочка", "Пучковый", "Конкурент", "Клавдия F1", "Тополек F1".

Можно сеять на рассаду томаты, но не все. Для рассады в мае подойдут детерминантные сорта томатов, такие как "Балконное чудо", "Дачник". Но опытная дачница выделяет такой сорт как "Калинка-Малинка".

– Этот сорт еще называют "для ленивых". С такими помидорами действительно нет проблем, сорт не требует подвязки и пасынкования, а урожая получается столько, что листьев не видно, – отмечает Валентина.

Стоит отметить, что в последний месяц весны принято сеять капусту. Люди в возрасте вспоминают поговорку на 6 мая: "Егорьев день – капусту сей". Также отличное время для взращивания семян кабачков, патиссонов, зеленого лука, кинзы, сообщает Мегатюмень.