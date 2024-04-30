Тюменцы все чаще проводят свадьбы в Красную горку

Красная горка — первое воскресенье после Великого поста, - по традиции, открывает свадебный сезон. Жители Тюмени верят, что людей, которые заключили брак в этот день ждет долгая и счастливая совместная жизнь, поэтому дата так популярна у молодоженов.
8,5 % составил рост спроса на организацию свадеб в Красную горку у жителей Тюмени. Для сравнения аналитики "Авито услуг" использовали данные за март и апрель.
За месяц интерес тюменцев к аренде помещений для праздника и услугам ведущих увеличился на 20 % и 33 %? соответственно. Молодожены на 4 % чаще стали искать свадебных фотографов и видеооператоров, сообщает Тюменская линия.
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