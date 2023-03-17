Тюменские СНТ проверят на соблюдение пожарной безопасности

В 70 садоводческих товариществах Тюмени, особо подверженных пожарам, в марте – апреле пройдут внеплановые проверки. Проверочные меры позволят оценить, насколько СНТ готовы к пожароопасному периоду, а также внести коррективы в уровень готовности, сообщил на встрече с председателями дачных сообществ начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тюмени Главного управления МЧС России по Тюменской области Николай Черкасов.

За 2022 год на территориях городских СНТ произошло 144 пожара в дачных домиках, жилых домах, надворных постройка, банях, около 49% из них - из-за замыкания электропроводки, еще 35% по причине нарушения правил эксплуатации печей и 16% из-за неосторожного обращения с огнём.

СНТ будет проинформировано о предстоящей проверке за 24 часа. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.

Что будут смотреть?

Водоснабжение. Должен быть источник воды для тушения пожаров. Например, централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения, водные объекты, а также пожарные резервуары. Кроме того, направление к этим объектам должно обозначаться указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения. При наличии на территории естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня) к ним должны быть устроены подъезды с площадками с твёрдым покрытием размером не менее 12 х 12 метров.

Противопожарные барьеры и очистку. Территория у леса должна быть очищена от сухой травы и мусора на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Ещё вариант – устроить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра. Плюс собственники земельных участков обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.

Свалки горючих отходов. Их не должно быть.

Проезды и подъезды. Должны быть схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов. Не допускается перекрытие проезда для пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи.

Николай Яковлевич обратил внимание на некоторые изменения. Если раньше сжигать траву можно было на расстоянии не менее 50 м от любых строений, то теперь это можно делать на удалении 15 м от земельных участков собственников, но на тех же 50 м от остальных строений. Если сжигание происходит в ёмкости, то из неё ничего не должно выпадать, а закрывающий её лист – плотно прилегать к ней.

При приготовлении пищи в мангалах расстояние от них до зданий должно быть 5 метров, при этом на 2 метра вокруг него территория расчищается от любых горючих материалов. При введении особого противопожарного режима появляются дополнительные требования к пожарной безопасности, и приготовление пищи на открытом огне не допускается. Исключение составляют стационарные, капитальные закрытые мангалы, печи, тандыры, которые не унесёт при резком порыве ветра. Угли приравниваются к открытому огню.

За нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф в 5-15 тысяч рублей, должностным лицам – 20-30 тысяч, предпринимателем без юрлица – 40-60 тысяч, юрлицам – 300-400 тысяч рублей. Если нарушения допущены во время противопожарного режима, ту суммы штрафов возрастают до 10-20, 30-60, 60-80 и 400-800 тысяч рублей соответственно.

"Совместно с администрацией города и полицией мы будем патрулировать территории СНТ с целью пресечения нарушений. Будут работать беспилотные летательные аппараты. В ряде мест будут выставлены посты", – отметил Николай Черкасов. По его словам, в прошлом году благодаря принятым мерам удалось сократить количество пожаров в 3,6 раза.